Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 40,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi yüzde 1,94 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,87 ile taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 2,28 ile bilişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki borç limiti müzakereleri, henüz anlaşmayla sonuçlanmazken, iki tarafın şu an için daha fazla toplantı planlamadıkları yönündeki açıklamalar risk algısını artırdı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da büyümenin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin yarınki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.