28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 186,35 puan azalarak 4.811,45 puandan kapandı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 19:09
Takip Et

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, güne 5,88 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 5.003,68 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.811,45, en yüksek 5.004,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,73 azalışla 4.811,45 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,43, hizmetler endeksi yüzde 3,44, sanayi endeksi yüzde 3,60, teknoloji endeksi yüzde 4,94 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 204,13 puan ve yüzde 3,72 düşüşle 5.282,10 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 5'ı prim yaptı, 95'i geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Yayla Gıda, Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.967,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.967,6 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 kayıpla 1 milyon 192 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,0705 lira, satışta 19,1469 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,0546 lira, satışta 19,1310 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,11'den, bileşik getirisi de yüzde 13,54'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2340, dolar/yen paritesi de 131,1 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 artışla 78,1 dolardan işlem görüyor. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
3
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
4
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
6
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
7
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.