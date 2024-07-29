Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 düşüşle 10.733,75 puandan kapattı.

Borsa günü düşüşle tamamladı

Önceki kapanışa göre 157,67 puan azalan endeksin toplam işlem hacmi 87,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi ise yüzde 1,77 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile inşaat sektörü olurken, en çok kaybettiren yüzde 4,30 ile sigorta sektörü oldu.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak olan Amerika Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildiğini belirtti. Haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendiği ifade edildi. ABD’de ekonomik aktivitenin beklenenden daha az güç kaybetmesi ve enflasyonist baskıların azalması, “yumuşak iniş” senaryolarını öne çıkararak risk iştahını artırıyor.

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Fed’in çarşamba günü politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakması beklenirken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağı öngörülüyor.

Yarın, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya’da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD’de konut fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve New York Fed tüketici güven endeksi gibi yoğun veri gündemi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.650 seviyeleri destek, 11.000 puan ise direnç konumunda bulunuyor.

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