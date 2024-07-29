Ambulansın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
Ambulansın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Malatya’da, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına ambulans çarpıt. Ağır yaralanan 54 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam üstü Yeşilyurt - Yakınca Mahallesi Beylerderesi Viyadüğü yakınlarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre bölgede bulunan bir otelin önünde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 54 yaşındaki Gülseren Dişkaya’ya , Y.Y.'nin kullandığı plakalı ambulans çarptı. Kazada sırasında ağır yaralanan kadın bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Hastanedeki tüm çabalara karşın Gülseren Dişkaya kurtarılamayarak yaşamını yitirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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