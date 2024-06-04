Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler değer kaybetti

Endeks, bir önceki kapanışa göre 192,23 puan düşüş gösterdi ve toplam işlem hacmi 106,7 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi yüzde 4,05, holding endeksi ise yüzde 1,02 değer kaybına uğradı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 9,32 ile spor sektörü elde ederken, en büyük kaybı ise yüzde 4,05 ile bankacılık sektörü yaşadı.

Analistler, ABD'de açıklanan ekonomik veriler sonrasında küresel hisse piyasalarında karışık bir seyir olduğunu ifade etti. Diğer yandan, Türkiye'nin beş yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş trendini devam ettirerek Şubat 2020'den beri en düşük düzey olan 256,7 baz puana geriledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya izin vermeyeceklerini ve Haziran ayından itibaren başlayacak dezenflasyon sürecinde enflasyonu belirlenen ara hedefler doğrultusunda düşürmek için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

Yarın, yurt içi veri gündeminin sakin olacağı, yurt dışında ise hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD ADP özel sektör istihdamı gibi verilerin izleneceği bildirildi. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 10.300 ve 10.200 puanların destek, 10.600 ve 10.800 puanların ise direnç seviyeleri olarak görüldüğü kaydedildi.