Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günü 9.179,48 puanla ve yüzde 1,66 değer kaybıyla kapattı.

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 154,65 puan düştü ve toplam işlem hacmi 132 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,00 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybı yaşadı. Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 2,36 ile bilişim oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 5,73 ile turizm sektörü oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizliğin devam ettiğini ve bu nedenle küresel hisse senedi piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD’de büyüme, toptan stoklar, Avro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 9.100 seviyesinin destek, 9.350 ve 9.400 seviyelerinin ise direnç olduğunu belirttiler.

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