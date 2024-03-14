Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 8.883,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 26,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 79,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,10, holding endeksi ise yüzde 0,01 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,80 ile elektrik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’de açıklanan TÜFE verisinin ardından ÜFE’nin de beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 puanın direnç, 8.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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