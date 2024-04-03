Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düştü

Endeks, günün başlangıcında yüzde 0,84’lük bir azalışla 8.964,97 puandan açıldı ve gün içerisinde en düşük 8.903,17, en yüksek ise 9.018,58 puana ulaştı. Gün sonunda, önceki kapanışa göre yüzde 1,05’lik bir azalmayla 8.945,80 puandan işlem gördü.

Sektörel endekslerde, mali endeks yüzde 1,62, sanayi endeksi yüzde 1,92 ve teknoloji endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti; buna karşın hizmetler endeksi yüzde 0,32 artış gösterdi. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 107,76 puan ve yüzde 1,10’luk bir düşüşle 9.698,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 30’u değer kazanırken, 69’u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası, Sabancı Holding, Tüpraş ve Vestel Elektronik yer aldı.

Altın fiyatlarına bakıldığında, ons başına fiyat uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.285 dolar olarak belirlendi. Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 1’lik bir düşüşle 2 milyon 405 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda, 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü işlemleri basit getiri olarak yüzde 40,10 ve bileşik getiri olarak yüzde 44,11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği doların efektif kurunda, bugünkü alış fiyatı 31,9169 lira, satış fiyatı ise 32,0448 lira oldu. Önceki efektif kur ise alışta 32,1078 lira, satışta 32,2364 lira olarak açıklanmıştı.

Uluslararası döviz piyasalarında, avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 151,70 seviyelerinde işlem gördü. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5’lik bir artışla 89,4 dolar oldu.