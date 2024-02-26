Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı

Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 40,08 puanlık bir azalış yaşadı ve toplam işlem hacmi 133,2 milyar lira oldu. Gün içerisinde 9.450,48 puanla rekor seviyeye ulaşan BIST 100 endeksi, bu seviyeden sonra gelen kar satışları sonucunda 9.300 puanın üzerinde dengelendi.

Sektör endekslerine bakıldığında, bankacılık endeksi yüzde 2,23 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 4,83 ile bilişim oldu, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Analistler, geçen hafta Nvidia’nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını, ancak bu durumun yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya’da enflasyon, ABD’de dayanıklı mal siparişleri, Richmond Fed sanayi endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ettiler.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.550 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu belirttiler.