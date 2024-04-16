Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günü yüzde 1,36 değer kaybıyla 9.548,09 puanla kapattı.

Endeks, önceki kapanışa kıyasla 131,71 puan düşerken, toplam işlem hacmi 101,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 4,55, holding endeksi ise yüzde 1,24 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 4,04 ile spor oldu, en çok kayıp ise bankacılık sektöründe yaşandı.

Analistler, Orta Doğu’daki süregelen gerilim ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun bir süre yüksek tutabileceği endişesiyle küresel hisse senedi piyasalarında negatif bir trend olduğunu belirtti. Bugün, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları’ndaki gelişmeler ve katılımcıların açıklamaları dikkatle izlenecek.

Toplantılara Türkiye adına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek’e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan eşlik edecek. Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Fed’in “Bej Kitap” raporu, Japonya’daki dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi ve İngiltere’deki enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin ise direnç olduğunu ifade ettiler.

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