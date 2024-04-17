BoE Başkanı Bailey’den faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
BoE Başkanı Bailey’den faiz mesajı
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'nin ABD'den önce faiz oranlarını düşürebileceğinin sinyalini piyasaya verdi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, iki ekonomideki enflasyon dinamiklerinin farklılaştığını belirterek, İngiltere'nin ABD'den önce faiz oranlarını indirebileceğinin mesajını verdi.

Bailey yaptığı açıklamada, geçen hafta Amerika'daki şaşırtıcı derecede güçlü fiyat verilerinin piyasaları korkutması sonrasında ABD'de İngiltere'de görülenden daha fazla "talep kaynaklı enflasyon baskısı" olduğunu belirtti. İngiltere'deki fiyat baskılarının gerilediğine dair "güçlü kanıtlar" bulunduğunu ifade etti.

IMF ile yaptığı bir röportajda "Enflasyonun dinamikleri Avrupa yani coğrafi olarak şu anki Avrupa ile ABD arasında oldukça farklı. Birleşik Krallık'ta büyük arz şoklarından çıkış sürecinin uzamasını, savaşın etkisini, Kovid'den çıkışın etkisini hâlâ görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı
Dijitalin en iyileri MIXX Awards’da ödüllerini aldı
Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı
Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı
Son Haberler
Orkide bakımında dikkat çeken yöntem. Hızlı çiçek açması için mutlaka deneyin Yaşam
Orkide bakımında dikkat çeken yöntem. Hızlı çiçek açması için mutlaka deneyin
Yılmaz Vural'ın kaderi Uşak'ta belli olacak Spor
Yılmaz Vural'ın kaderi Uşak'ta belli olacak
Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı Spor
Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı
Ünlü çay markasında kanserojen madde tespit edildi. Marketlerden acil olarak toplatılıyor Gündem
Ünlü çay markasında kanserojen madde tespit edildi. Marketlerden acil olarak toplatılıyor
100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü Otomotiv
100 kilometrelik yolda 11 TL yakıyor. Bataryası 2 saatte doluyor. Dacia Spring'in fiyatı hayrete düşürdü
Sucuk kızartırken yarım bardak eklemeniz yetiyor. Tadı damaklarda bırakan yöntem ortaya çıktı Yaşam
Sucuk kızartırken yarım bardak eklemeniz yetiyor. Tadı damaklarda bırakan yöntem ortaya çıktı
Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen kadın ortaya çıktı. Tıpatıp benzediği söyleniyordu Gündem
Uğur Dündar'ın kızı olduğu iddia edilen kadın ortaya çıktı. Tıpatıp benzediği söyleniyordu