BoE Başkanı Bailey’den faiz mesajı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, iki ekonomideki enflasyon dinamiklerinin farklılaştığını belirterek, İngiltere'nin ABD'den önce faiz oranlarını indirebileceğinin mesajını verdi.

Bailey yaptığı açıklamada, geçen hafta Amerika'daki şaşırtıcı derecede güçlü fiyat verilerinin piyasaları korkutması sonrasında ABD'de İngiltere'de görülenden daha fazla "talep kaynaklı enflasyon baskısı" olduğunu belirtti. İngiltere'deki fiyat baskılarının gerilediğine dair "güçlü kanıtlar" bulunduğunu ifade etti.

IMF ile yaptığı bir röportajda "Enflasyonun dinamikleri Avrupa yani coğrafi olarak şu anki Avrupa ile ABD arasında oldukça farklı. Birleşik Krallık'ta büyük arz şoklarından çıkış sürecinin uzamasını, savaşın etkisini, Kovid'den çıkışın etkisini hâlâ görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.