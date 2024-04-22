Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok değer kaybeden sektörler

Önceki kapanışa kıyasla 48,44 puan düşüş gösteren BIST 100 endeksi, toplamda 104,2 milyar lira işlem hacmi gerçekleştirdi. Bankacılık endeksi yüzde 3,28, holding endeksi ise yüzde 0,99 değer kaybı yaşadı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 5,31 ile finansal kiralama faktoring oldu, en çok kaybeden ise bankacılık sektörü oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusundaki belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bu hafta yoğun veri gündemi ve ABD’nin büyük teknoloji şirketlerinin beklenen bilançoları, yatırımcıların dikkatini çekiyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yarın yurt içi piyasalar kapalı olacak. Yurt dışında ise, ABD ve Avrupa’da açıklanacak olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD’deki konut başlangıçları ve inşaat izinleri ile Richmond Fed sanayi endeksi takip edilecek.

Teknik açıdan, analistler BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.500 puanın destek, 9.800 ve 9.900 seviyelerinin ise direnç olduğunu belirtti.