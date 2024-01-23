Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok düşen hisseler

Kaynak: AA
Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok düşen hisseler
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da yüzde 0,75 değer kaybıyla 7.950,06 puanda kapandı. Bankacılık endeksi yüzde 4,35, holding endeksi ise yüzde 1,26 düştü.

Sektör endekslerinde en büyük kazanç yüzde 3,52 ile turizm sektöründe görülürken, en büyük düşüş bankacılık sektöründe oldu. Analizciler, küresel piyasalarda ABD ekonomisindeki “yumuşak iniş” senaryolarının etkisinin arttığını belirtiyor. Mart ayında merkez bankalarının faiz indirimine başlaması beklenirken, bu beklentilerin azaldığına dikkat çekiliyor.

borsa.jpg

Analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatma umudunun risk iştahını artırdığını ifade ediyor. Yarın yurt içinde veri akışının sakin olacağı, yurt dışında ise Japonya’daki dış ticaret dengesi ve ABD ile Avrupa’daki İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ön plana çıkacağı belirtiliyor.

borsa2.jpg

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.200 ve 8.300 seviyelerinin ise direnç olduğunu belirtiyor.

İlgili Haberler
Yabancıların ve fonların 21 günde aldığı 21 hisse. Borsa'da bugün neler olacak?
Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok yükselen hisseler
Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok yükselen hisseler
Borsada neler oluyor Göç başladı alarm çanları çalıyor
İsrail’in şok Türkiye planı açıklandı. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk Türk ekonomisini ve borsasını uyardı
Son Haberler
Staj yapan öğrenciden acı haber Yerel Haberler
Staj yapan öğrenciden acı haber
İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de görüşülmeye başlandı Gündem
İsveç’in NATO üyeliği TBMM’de görüşülmeye başlandı
Murat Kurum'a seçim kaybettirecek karikatür. Emre Ulaş acı acı güleceğiniz karikatürü çizdi Karikatür
Murat Kurum'a seçim kaybettirecek karikatür. Emre Ulaş acı acı güleceğiniz karikatürü çizdi
Ağrı'da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi Yerel Haberler
Ağrı'da binlerce paket kaçak sigara ele geçirildi
Meteoroloji’den 4 il için yeni uyarı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor Gündem
Meteoroloji’den 4 il için yeni uyarı! Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Emeklilerin neden süründüğünü Şabanlara anlatır gibi anlattı Ekonomi
Emeklilerin neden süründüğünü Şabanlara anlatır gibi anlattı
Volkan Demirel'in kabusu devam ediyor. Hatay galibiyeti unuttu. Volkan Aliakar yazdı Spor
Volkan Demirel'in kabusu devam ediyor. Hatay galibiyeti unuttu. Volkan Aliakar yazdı