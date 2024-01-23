Borsa günü düşüşle tamamladı. İşte en çok düşen hisseler

Sektör endekslerinde en büyük kazanç yüzde 3,52 ile turizm sektöründe görülürken, en büyük düşüş bankacılık sektöründe oldu. Analizciler, küresel piyasalarda ABD ekonomisindeki “yumuşak iniş” senaryolarının etkisinin arttığını belirtiyor. Mart ayında merkez bankalarının faiz indirimine başlaması beklenirken, bu beklentilerin azaldığına dikkat çekiliyor.

Analistler, ekonomilerin resesyona girmeden bu dönemi atlatma umudunun risk iştahını artırdığını ifade ediyor. Yarın yurt içinde veri akışının sakin olacağı, yurt dışında ise Japonya’daki dış ticaret dengesi ve ABD ile Avrupa’daki İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin ön plana çıkacağı belirtiliyor.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 puanın destek, 8.200 ve 8.300 seviyelerinin ise direnç olduğunu belirtiyor.