Yabancıların ve fonların 21 günde aldığı 21 hisse. Borsa'da bugün neler olacak?

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 düşerken, holding endeksi yüzde 0,13 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 0,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak kayıtlara geçti.

En çok değer kaybeden sektör ise yüzde 1,15 ile spor olmuştu.

BIST 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 8.054,06 puana çıkarken endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,37 puan artışla 8.054,06 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken en çok kazanan yüzde 2,80 ile finansal kiralama faktöring olmuştu.

YABANCILARIN VE FONLARIN 21 GÜNDE ALDIĞI 21 HİSSE

2024’ün ocak ayında yabancıların ve fonların 21 gün içerisinde aldığı 21 hisse listelendi.

Tabloda yer alan 21 hisse şöyle sıralandı.

Mtrks, Despc, Tskb, Akgrt, Aydem, Zoren, Logo, Tavhl, Forte, Ulker, Orge, Sahol, Asels, Netas, Lınk, Thyao, Vesbe, Cemts, Ecılc, Vakko, Konka