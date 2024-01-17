İsrail’in şok Türkiye planı açıklandı. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk Türk ekonomisini ve borsasını uyardı

Orta Doğu’da 7 Ekim’den bu yana sıcak gelişmeler yaşanırken, türlü iddialar da basına yansımaya devam ediyor.

Gazeteci Ardan Zentürk de İsrail ve ABD’nin Türkiye’ye karşı yeni bir politika izleyeceğini ve bunun da “Melez bir savaş” olacağını öne sürdü.

"BATI GÜÇLERİYLE HESAPLAŞMA HAVASI DOĞDU"

Zentürk, Türkiye’nin Gazze politikasının İsrail ve ABD’nin hoşuna gitmediğini belirterek “Türkiye’nin Irak Suriye hattındaki ve Lübnan hattındaki Amerikan siyonist ittifakına karşı geliştirdiği tavır ve hatta Rusya ve İran'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin Kızıldeniz’deki macerasına karşı çıkışı gibi gelişmeler bir araya geldiğinde Türkiye açısından Batı güçleriyle bir hesaplaşma havasının doğduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu duruma yabancı olmadığını söyleyen Zentürk, “Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönemdeki başkanı Lyndon Johnson tarafından 1964 yılında dönemin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İsmet İnönü'ye yazılmış olan o mektuptan bu yana Türkiye ile batı ilişkileri bazen uzlaşmaz çelişkilere varacak ölçekte inişli ve çıkışlı bir süreç izledi” dedi.

ABD’nin PKK/PYD’ye desteğini dile getiren Zentürk, “Bugün her ne kadar Ankara'daki Merkezi siyasi otorite çok fazla dile getirmese de Türkiye'nin PKK PYD üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile sonu çatışmaya ulaşabilecek ölçekte sert bir çelişki yaşadığını hep beraber biliyoruz veyahut Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını kaldıramayan bir Avrupa Birliği'nin 2020 yılından bu yana donanmamızı o bölgeden nasıl uzak tutmaya çalıştığını ve bunu da kısmen başardığını bilerek yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

2009 Ocak ayındaki Davos buluşmasında Erdoğan’ın dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e “One Minute” demesini hatırlatan Zentürk, “Erdoğan'ın bugüne kadar gelen öyküsünde” İsrail'in Türkiye ile nasıl bir gizli çatışmacı kimlik taşıdığının gayet iyi bilindiğini belirtti.

"15 TEMMUZ'U ABD, NATO, SUUDİ ARABİSTAN VE BAE DESTEKLEDİ"

Zentürk, “15 Temmuz 2016 kanlı işgal amaçlı saldırısı NATO kurmayları tarafından planlanmış, Amerika tarafından organize edilmiş, İsrail'in içinde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da net olarak mali imkanları da dahil desteklediği bir büyük saldırıdır.” sözleriyle 15 Temmuz darbe girişiminin bu şekilde tarif edilmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

“Bu tarifin” örtbas edilmesinin sonucunda “Yarın yaşayacağınız bazı sorunlar karşısında sesinizi yükseltme imkanınız kalmayabilir” ifadelerini dile getiren Zentürk, “Yani Türk devlet aklını İsrail derin devlet yapılanmasıyla Amerikan derin devlet yapılanması ve bağlantısındaki bütün bir Batı ittifakını bir şekilde bizimle mücadele ettiğini kamuoyuyla daha net bilgilerle paylaşarak kendi mevzilerini güçlendirmesi lazım” diyerek uyarıda bulundu.

“İSRAİL MEDYASI TÜRKİTE’YE GÖZDAĞI VERİYOR”

İsrail medyasından bir örnek veren Zentürk, Jerusalem Post gazetesinden Noa Lazimi isimli gazetecinin “İsrail, Türkiye'nin bilinçli ve ısrarlı Hamas desteğine artık sessiz kalmamalı” başlıklı bir yazı yazdığını dile getirdi.

Bu yazının “muhataplarına uyarı kimliği taşıdığını” vurgulayan Zentürk, yazının “geliyoruz ve çatışacağız” anlamı taşıdığını ifade etti.

“İSRAİL VE ABD TÜRKİYE’YE MELEZ BİR SAVAŞ BAŞLATTI”

İsrail ve ABD’nin Türkiye’ye karşı yeni bir politika izleyeceğini açıklayan Zentürk, şu ifadeleri kaydetti:

İsrail derin devlet yapısı ve onu destekleyen İngiltere ve Amerika yapılanmaları Türkiye'ye karşı çok yönlü bir melez savaş başlatma kararı almış durumdalar. Bakın ne diyor yazıda “En yakın müttefikinin de desteğiyle İsrail Türkiye yönetimine hamas'a sağlanan desteğin çok vahim sonuçlar doğuracağını aktarması gerekiyor” Peki, en yakın müttefik kim İsrail'in? Amerika.

Yazıda Erdoğan’ın “Hamas'ı direniş örgütü saymasını” ve “İsrail'i Gazze'de Savaş suçu işlemekle suçlamasını artık görmezden gelemeyiz” sözlerinin hatırlatıldığını belirten Zentürk, “İsrail medyasının Erdoğan’ı bir Yahudi düşmanı olarak nitelendirdiklerini” söyledi.

Yazıda “Bununla birlikte Erdoğan'ın İsrail düşmanlığı sözden ibaret değildir. Türkiye 10 yılı aşan bir süredir Hamas'ı siyasi ekonomik ve askeri açıdan desteklemekte, masum İsrail sivillerini katletmeye varan güce kavuşmasını sağlamaktadır” ifadeleri kullanıldığını söyleyen Zentürk, İsrail medyasının “İsrail’de hayatını kaybeden bin 200 kişinin öldürülmesinde Türkiye’nin de payı olduğunu” düşündüğünü dile getirdi.

“Türkiye ısrarla reddetse de bu örgütü askeri olarak desteklediğine dair belgeler vardır. İsrail'in 2018'de tutukladığı Türk Profesör Hamit tatlı hukukçu bir Hamas mali destekçisi çıktı. Tatlı, ifadesinde Hamas'ın Erdoğan'a yakın özel bir askeri şirket üzerinden büyük bir askeri destek aldığını itiraf etti. İsrail Güvenlik güçleri Türkiye'den Gazze'ye roket yapımı için gönderilen 16 Ton patlayıcıya Temmuz 2023'te el koydular” sözleri kullanılan yazıyı yorumlayan Zentürk, “Bu iddialar İsrail medyasında yer alıyorsa, bu şu demek ‘bizim için İran bitti seninle uğraşacağız’” dedi.

“İSRAİL HAMAS İLE İLİŞKİLERİNİ KESMEZSE AĞIR KAYIPLAR VERECEĞİNİ BİLMELİ”

Söz konusu yazıda “İsrail'in artık ticari kaygılar ile Türkiye'nin Radikal İslamcı unsurlarla birlikte hareket etme stratejisini göz ardı etme politikasını değiştirmesi gerekiyor. Türkiye ile güçlü ticari bağ kurma yerine eğer Hamas ile ilişkisi bu şekilde sürerse ağır kayıplar vereceğinin net olarak aktarılmasının zamanıdır. Türkiye Hamas'ı desteklemeyi sürdürürse Amerika Birleşik Devletleri hemen dış egemenlik bağışıklık kanununu askıya alarak Hamas teröründen etkilenmiş şahısların Türkiye'ye tek tek tazminat davaları açmasının yolunu açmalıdır” ifadeleriyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması gerektiği savunuldu.

İSRAİL’İN TÜRKİYE POLİTİKASI DEĞİŞMİŞ DEMEKTİR”

İsrail Dışişleri Bakanı’nın Türkiye ve Erdoğan hakkındaki skandal sözde “soykırım” tartışmalarını hatırlatan Zentürk, “İsrail’in kurulduğu günden bu soykırım iddialarını tanımamış bir devlet olduğunu” ifade etti.

İsrail’in bu tutumunun nedenini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

Nedeni ise Yahudilere yapılmış olan muamelenin tarihte bir örneğinin olduğuna inanmamalarıydı. Şimdi İsrail Dışişleri Bakanı Ermeni holokostu diyorsa bu politika tamamen değişmiş demektir ki bu bir melez savaşla bize karşı çok büyük bir savaşın başlatılacağını çok ama çok ciddi bir mesajıdır. Türkiye ekonomisi ve borsası başta olmak üzere bütün milli kaynaklarında gereken tedbirleri almazsa küresel sistemden gelecek büyük bir saldırı karşısında ciddi bir dağınıklık yaşayabilir.