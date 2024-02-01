Borsa günü rekorlarla tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Önceki kapanışa göre BIST 100 endeksi 149,46 puan arttı ve toplam işlem hacmi 113,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,45 ve holding endeksi yüzde 2,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 3,64 ile taş toprak oldu, en çok kaybeden ise yüzde 0,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın martta faiz indirimlerine başlamanın erken olduğunu belirtmesi, küresel pay piyasalarını etkilemeye devam ediyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise politika faizini yüzde 5,25’te sabit tuttu, bu da 15 yılın en yüksek seviyesi. BoE Başkanı Andrew Bailey, Banka’nın henüz faiz indirimine gitmeye hazır olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtti. BoE’nin bu yaz faiz indirimine başlaması bekleniyor, ancak Fed ve Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) göre daha yavaş hareket etmesi bekleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde ihracat rakamlarının ve yurt dışında ABD’de açıklanacak istihdam raporunun öne çıkacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.800 seviyeleri direnç, 8.600 ve 8.560 puan ise destek konumunda.