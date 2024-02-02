Borsa haftayı rekorla kapattı. En çok hangi hisseler yükseldi

Ayrıca endeks, 8.762,89 puanla en yüksek seviyesini de yeniledi. BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa göre 19,56 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 116,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,15 değer yitirirken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla yükseliş yüzde 2,21 ile ulaştırma endeksinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 1,24 ile sigorta endeksinde yaşandı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarında, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha sonraki bir tarihte başlayabileceği ihtimalinin etkisiyle karmaşık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasaların olumlu bir performans sergilediğini kaydetti. Diğer yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD’de tarım dışı istihdam, ocak ayında 353 bin kişi artışla beklentileri aştı, işsizlik oranı ise yüzde 3,7 olarak sabit kaldı. Fed’in yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,6 yükselerek 34,55 dolara çıktı.

Tarım dışı istihdam verisinin güçlü gelmesi ve ortalama saatlik kazançlardaki yükselişle birlikte, 2024 yılında faiz indirimlerinin daha fazla gecikebileceği ihtimalinin arttığını ifade eden analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon, sanayi üretimi, hazine nakit dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yılın ilk '‘Enflasyon Raporu’'nu yayımlayacağını, yurt dışında ise Çin ve Almanya’da enflasyon, ABD’de dış ticaret dengesi, toptan stoklar ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 puanların direnç, 8.700 ve 8.600 puanların destek olarak izleneceğini söyledi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 6,84 artış göstereceğini öngörüyor. Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon tahminlerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07’ye yükseleceği hesaplanıyor. Ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon tahmini ise ocak ayında yüzde 43,31 oldu.