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Borsa günü sert yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 9,88 değer kazanarak günü 4.950,47 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 18:52
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Borsa günü sert yükselişle tamamladı

Borsa günü sert yükselişle tamamladı
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 445,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 33,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,96 ve holding endeksi yüzde 9,70 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıranlar yüzde 9,99 ile iletişim ve madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba günü işleme kapatılmış, o günkü işlemler de iptal edilmişti. En son işlemlerin gerçekleştiği geçen hafta salı günü ise endeks yüzde 8,62 değer kaybederek 4.505,34 puandan kapanmıştı.

5 işlem günü boyunca işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul pay ve vadeli işlem piyasalarında, bugünkü açılış öncesi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Borsa İstanbul bir dizi tedbir açıkladı.

Analistler, yurt içinde alınan tedbirlerin TL varlıklara ilgiyi artırmasının beklendiğini ifade ederek, özellikle geri alım programı açıklayan şirket hisselerinde hareketliliğin yakından takip edileceğini bildirdi.

Küresel pay piyasalarında ise ABD'de dün tahminlerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin ardından küresel piyasaların dalgalı seyrettiğini aktaran analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Japonya'da dış ticaret dengesi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 4.750 ve 4.600 seviyelerinin destek, 5.100 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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