Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazanarak günü 8.118,75 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 143,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,91 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,89 ile turizm oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırarak, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizini yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75'e yükseltti.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerine çıktı. Üretici enflasyonu, ağustosta Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık değerini aldı.

Ülkede perakende satışlar, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Analistler, ABD'de açıklanan perakende satışlar verisinin ülke ekonomisinin güçlü duruşuna işaret ettiğini söyledi.

Ülkede tüketici talebinin ılımlı ve enflasyon endişelerini tetikleyecek kadar yüksek olmadığını belirten analistler, bu durumun yumuşak iniş senaryolarını desteklediğini vurguladı.

Analistler, ECB'nin bundan sonra faizleri bir süre artırmayacağına dair beklentilerin artabileceğini ifade ederek, enflasyona dair gelişmelerin bankanın kararlarında etkili olacağını aktardı.

Yarın yurt içinde konut satışları, piyasa katılımcıları anketi, bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, New York Fed sanayi endeksi ve kapasite kullanımının öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 seviyesinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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