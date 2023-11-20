Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kazanarak 7.946,37 puandan tamamladı.

KAYNAK: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 93,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 85,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 2,09 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,09 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarının sonuna geldiğine yönelik beklentilerin yeni haftada da varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu söyledi.

Fed yetkililerinin hala temkinli tutumlarını koruduklarına da dikkati çeken analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise büyük ihtimalle bankanın gelecek yıl haziran ayından itibaren faiz indirimlerine başlayabileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları, ABD'de 2. el konut satışları, Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.180 seviyelerinin direnç, 7.730 ve 7.590 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Malatya'da yoldan çıkan tır şarampole düştü. 1 yaralı Gündem
Malatya'da yoldan çıkan tır şarampole düştü. 1 yaralı
Okulda korku dolu anlar. 300 öğrenci tahliye edildi Gündem
Okulda korku dolu anlar. 300 öğrenci tahliye edildi
Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den istifa ediyor Gündem
Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den istifa ediyor
Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti Gündem
Kars'ta kar ve tipi ulaşımı felç etti
İstanbul Üniversitesi’nden boykot kararı Gündem
İstanbul Üniversitesi’nden boykot kararı
Çorum'da motosiklet ve ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Gündem
Çorum'da motosiklet ve ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Ünlü aktörün hayranlarına gönderdiği selam videosu gündem oldu. Ötenazi yaptırdığı iddia edilmişti Magazin
Ünlü aktörün hayranlarına gönderdiği selam videosu gündem oldu. Ötenazi yaptırdığı iddia edilmişti