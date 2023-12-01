Borsa günü yükselişle tamamladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi not görünümünü "pozitif"e çevirdi 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor.

Haftaya yurt içinde enflasyon, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde büyüme, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Japonya’da büyüme, Almanya’da enflasyon, Çin’de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) %3,68 artacağını tahmin ediyor 1. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61 olacağı hesaplanıyor.