Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 değer kazanarak 8.026,27 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 3,20, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %3,26 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,91 ile finansal kiralama faktoring oldu.

KAYNAK: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi not görünümünü "pozitif"e çevirdi 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankacılık sistemini, Türk lirasını (TL) cazip kılacak şekilde dönüştüren adımlarına kararlılıkla devam ediyor.

Haftaya yurt içinde enflasyon, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD’de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde büyüme, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Japonya’da büyüme, Almanya’da enflasyon, Çin’de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) %3,68 artacağını tahmin ediyor 1. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 61,36 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,61 olacağı hesaplanıyor.

Öne Çıkanlar
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Çelik ağlar depremde düşen kayalar için gerildi Yaşam
Çelik ağlar depremde düşen kayalar için gerildi
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama Gündem
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı Gündem
Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhuriyet'in 100. Yılı Sergisi'ni açtı
Emeklilerden TÜİK önünde boş poşetli eylem. 'Çay kaşığıyla verip kepçeyle alacaklar' Gündem
Emeklilerden TÜİK önünde boş poşetli eylem. 'Çay kaşığıyla verip kepçeyle alacaklar'
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü Yaşam
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düştü
Mardin'de bir araçtan kilolarca esrar çıktı. 2 şüpheli tutuklandı Gündem
Mardin'de bir araçtan kilolarca esrar çıktı. 2 şüpheli tutuklandı
ASKİ'den ‘su tasarrufu’ çağrısı Gündem
ASKİ'den ‘su tasarrufu’ çağrısı