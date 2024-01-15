Borsa günü yükselişle tamamladı

Önceki kapanışa kıyasla 57,55 puanlık bir artış yaşandı ve toplam işlem hacmi 93 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 3,01 ile sigorta oldu, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının yeni haftaya karışık bir başlangıç yaptığını belirtti ve yerel piyasaların olumlu bir ayrışma gösterdiğini ifade etti. Yarın yerel veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey’nin Lordlar Kamarası Ekonomik İşler Komitesi’nde yapacağı konuşmanın, Almanya’daki enflasyon ve ZEW endekslerinin ve ABD’deki New York Fed sanayi endeksinin izleneceğini belirttiler.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 8.100 ve 8.150 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın ise destek konumunda olduğunu belirttiler.