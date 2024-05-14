Borsa günü yükselişle tamamladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, gün sonunda yüzde 1,17’lik bir artışla 10.173,42 puan seviyesinde kapandı.

Endeks, bir önceki kapanışa göre 117,44 puan yükselirken, toplam işlem hacmi 103,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankacılık sektörü endeksi yüzde 2,47, holding endeksi ise yüzde 2,07 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 6,89 ile spor sektörü elde ederken, en çok değer kaybı yaşayan ise yüzde 2,07 ile inşaat sektörü oldu.

ABD’de, Nisan ayında aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 0,5 oranında artış göstererek beklentileri aştı ve yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, sıkı para politikasının enflasyon üzerindeki etkisinin beklenenden daha uzun sürebileceğini ifade etti.

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Analistler, ABD’deki ÜFE verileri ve Powell’ın açıklamaları ışığında, Fed’in gelecek dönem politikalarına dair belirsizliklerin sürdüğünü ve yarın ABD’de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalardaki dalgalanmaları artırabileceğini belirtti.

Ayrıca, analistler yarın Türkiye’de bütçe dengesi, ABD’de TÜFE ve Avro Bölgesi’nde büyüme ile sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ve teknik olarak BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanların ise destek olarak görüldüğünü kaydetti.

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