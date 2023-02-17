17 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,36 değer kazanarak günü 5.026,83 puandan tamamladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 18:46
Takip Et

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
+
Aa
-

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 63,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,08 ile taş toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 4,70 ile iletişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını bir müddet daha yükselteceği ve yüksek faiz ortamının uzun süre devam edeceği beklentileri ile pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Verilere duyarlılığın artması ile oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde ise alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edileceğini söyledi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu'nda açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de ve Almanya'da büyüme, Avro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 puanın destek, 5.200 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
1
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Haluk Levent'i hedef göstermeye çalışanlara tokat gibi cevaplar. Uçakta şarap içerken çekilen eski fotoğrafıyla vurmaya çalışmışlardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
2
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
3
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Hande Erçel bebeğin ismine kayıtsız kalmadı. Haluk Levent enkaz altından kurtarılan bebeğe isim babası olmuştu
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
4
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Depremden 10 gün sonra 20 bin termal battaniye bağışı!
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
5
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı.
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
7
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Türkiye-Letonya maçının gelirleri bağışlanacak
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿Spor Toto 1. Lig'de program açıklandı
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿ Pakistan'da Emniyet Müdürlüğüne saldırı   
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
﻿Van’da 16 günde 440 düzensiz göçmen yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.