Eylem Tok ve oğlunu Türkiye’de yargılanmaya mecbur bırakan detay

Düzenleme: Kaynak: Türkiye
Eylem Tok ve oğlunu Türkiye’de yargılanmaya mecbur bırakan detay

Ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve onu kazadan sonra yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok’u Türkiye’de yargılanmaya mecbur bırakan detay ortaya çıktı.

İstanbul’da ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok geçtiğimiz günlerde ABD'de yakalanmıştı.

Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok’un alacağı ceza merak edilirken, Hukukçu Hadi Dündar Tok ve oğlunun suçlarının ABD'de 25 yıla kadar hapsi öngörüldüğü için Türkiye'de yargılanmak isteyeceğini belirtti.

Öte yandan 18 Haziran'da mahkemeye çıkacak şüphelinin ABD vatandaşı olsa bile Türkiye'ye iade edilebileceği düşünülüyor.

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"TÜRKİYE'DE YARGILANMAK İSTEYEBİLİR"

Hukukçular, suçun ABD’de 25 yıla kadar, Türkiye ise 6 yıla kadar hapis öngördüğünü belirterek, “Anne ve oğlu (Türkiye'de) burada yargılanmak isteyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye gazetesinden Yeşim Erarslan’ın haberine göre, ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesine ilişkin ikili bir antlaşma olduğunu belirten Hukukçu Dündar, bu anlaşma gereği şüphelinin ABD vatandaşı olsa bile iade edilebileceklerini söyledi.

Timur Cihantimur, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yargılanırken, yazar anne Eylem Tok ise delilleri karartma, suçluyu kayırma ve ihmalden dolayı yargılanacak.

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Hukukçu Dündar'a göre, eğer Cihantimur ABD'ye teslim edilmez ve orada yargılanırsa, ABD kanunlarına göre 'kasıtsız insan öldürme' suçundan cezalandırılabilir.

ABD'de bu suçun cezası 9 ila 25 yıl arasında değişiyor ve Türkiye'den daha ağır olabilir. Dolayısıyla, Eylem Tok ve oğlu Türkiye'de yargılanmayı tercih edebilirler.

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