Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi
Borsa İstanbul’daki BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 artışla 9.054,18 puan seviyesinde kapattı.

Önceki kapanışa göre 309,6 puan yükselen endeksin toplam işlem hacmi 98,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 5,43 ve holding endeksi yüzde 3,21 değer kazanırken, tüm sektör endeksleri içinde en fazla yükselişi yüzde 6,16 ile sigorta sektörü kaydetti.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine hemen başvurmayacaklarını, ancak yıl içinde bunun uygun olabileceğini belirtmesinin ardından küresel piyasalarda olumlu bir hava oluştuğunu ve bu durumun yerel piyasaları da olumlu etkilediğini ifade etti.

Analistlere göre, yarın Türkiye’de finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ve Fitch’in Türkiye kredi raporu, Almanya’da sanayi üretimi, Avro Bölgesi’nde GSYİH ve ABD’de işsizlik oranı verileri takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 puanlar destek, 9.100 ve 9.200 puanlar ise direnç olarak görülüyor.

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