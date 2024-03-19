Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler yükseldi

Endeks, bir önceki kapanışa göre 211,77 puan artış gösterdi ve toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,90 ve holding endeksi yüzde 1,73 değer kazanırken, sektör endeksleri içinde en fazla kazancı yüzde 4,91 ile bilişim sektörü elde etti, en büyük kaybı ise yüzde 5,76 ile spor sektörü yaşadı. Küresel piyasalarda, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) yaklaşık on yıl sonra negatif faiz politikasını sonlandırmasıyla birlikte fiyatlamaların zorlaştığı görülüyor.

Öte yandan, yarın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıklayacağı para politikası kararları piyasaların odak noktasında yer alıyor. Fed’in yarınki ve Mayıs ayındaki toplantılarında politika faizini değiştirmemesi beklenirken, Haziran ayında ilk faiz indirimine başlanacağına dair beklentiler azalmaya devam ediyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamaların, bankanın gelecekteki adımları hakkında ipuçları sunabileceğini ifade ediyorlar. Yarın Türkiye’de tüketici güven endeksi, uluslararası alanda ise Fed’in faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları, İngiltere’deki enflasyon oranları ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi gibi önemli verilerin takip edileceği belirtiliyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.700 ve 8.600 seviyeleri destek olarak, 9.000 puan ise direnç olarak görülüyor.