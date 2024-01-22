Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok yükselen hisseler

Kaynak: AA
Borsa günü yükselişle tamamladı. İşte en çok yükselen hisseler
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın başında önceki kapanış seviyesinin biraz altında, 7.996,10 puanla açıldı ve açılışta önceki kapanışa kıyasla 0,60 puan ve yüzde 0,01 değer kaybetti. Ancak, gün sonunda endeks yüzde 0,17 değer kazanarak 8.010,14 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 düşerken, holding endeksi yüzde 0,13 arttı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 0,35 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. En çok değer kaybeden sektör ise yüzde 1,15 ile spor oldu.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 8.054,06 puana çıktı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 57,37 puan artışla 8.054,06 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 36,4 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,5 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,80 ile finansal kiralama faktoring oldu. En çok değer kaybeden sektör ise bankacılık oldu. Bu, borsanın günü yükselişle tamamladığını ve en çok yükselen hisselerin hangileri olduğunu gösteriyor.

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