Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,50 değer kaybederek 4.817,60 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 73,41 puan değer kaybederek 4.817,60'a indi. Toplam işlem hacmi 20,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken holding endeksi yüzde 1,71 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,37 ile madencilik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, artan resesyon endişeleriyle bir süredir devam eden yön arayışının ardından satış ağırlıklı bir seyrin öne çıktığını ifade ederek, ABD'de yoğunlaşan bilanço takviminin yatırımcıların odağında olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, dış ticaret açığı ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.800 ve 4.700 seviyelerinin destek, 4.980 ve 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Son Haberler
Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı Magazin
Can Yaman’ın yeni aşkı ortaya çıktı. İtalyan basını yazdı
Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz Dünya
Finlandiya: NATO aracılığıyla güvenliğimizi üst düzeye çıkarıyoruz
Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı Siyaset
Kılıçdaroğlu vatandaşın bozkurt selamını karşılıksız bırakmadı
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza Güncel
Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 265 bin lira ceza
Uzmanından çocuklara doğru cinsel sağlık eğitimi uyarıları Sağlık
Uzmanından çocuklara doğru cinsel sağlık eğitimi uyarıları
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya hapis şoku Magazin
Hadise şikayetçi olmuştu! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'ya hapis şoku