Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 7.861,21 puana indi.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,80 puan azalışla 7.861,21 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 39,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,80 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasının ardından karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın büyük ihtimalle gelecek üç toplantıda da politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirdiğini aktardı.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dış ticaret dengesi verisinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.750 puanın destek, 7.950 ve 8.020 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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