Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kaybederek 8.077,83 puana indi.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,40 puan azalışla 8.077,83 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 35,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,09 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,44 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

54 hisse yükseldi

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 0,78 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Çan2 Termik, İş Bankası (C), ASELSAN ve Koç Holding oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 puanın destek, 8.100 ve 8.170 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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