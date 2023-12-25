Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, saat 13.00’e kadar önceki kapanışın 193,9 puan altında seyretti. Toplam işlem hacmi 19 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,6, holding endeksi yüzde 2,11 oranında düştü. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en fazla kayıp yüzde 6 ile bilişim sektöründe oldu. Analistler, küresel pay piyasalarının Noel tatili nedeniyle son haftada çok az işlem gördüğünü, işlem gören borsalarda da likiditenin çok düşük olduğunu ifade etti.

Analistler, para piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mart ayında politika faizini düşürme olasılığının yüzde 85 olduğunun öngörüldüğünü, makroekonomik verilerin bankanın kararlarına etki edebileceğini belirtti. Analistler, bugün veri gündeminin boş olduğunu, teknik olarak BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 puanın direnç olduğunu söyledi.