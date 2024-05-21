CHP'li başkana hapis cezası şoku

2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar'ın, geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle adli sicil kaydı bulunması nedeniyle mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından geçersiz sayıldı.

31 Mart 2024'teki seçimlerde CHP tarafından yeniden aday gösterilen ve bir kez daha Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Aydar, Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşmasında hazır bulundu.

Aydar ile yargılanan kardeşi CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar ile amcaları Ertan ve Alper Aydar duruşmaya katılım göstermediği görüldü.

SİGORTA ŞİRKETİ KARŞI DAVA AÇTI

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklara ait olan ve Türker İlker Aydar yönetimindeki aracın 2015’te trafik kazasına karıştığı bu araçta yolcu olarak yer alan B.A.’nın kaza dolayısıyla tedavi masraflarının karşılanması amacıyla sigorta şirketine tazminat davası açıldığına ve 193 bin lira ödeme yapıldığına yer verdi.

Savcı, araç sürücüsünde alkol olması nedeniyle sigorta şirketinin de sanıkların şirketinden 256 bin lira tazminat talep ettiğini belirtti.

Sanıkların, mağdur B.A, babası ve bir akrabasıyla bir araya geldikleri, sigorta şirketinin alacağı 256 bin liranın yarısını talep ettikleri, mağdur B.A'nın hesabındaki 100 bin lirayı kendilerine göndermesini ve 45 bin liralık da senet imzalamasın istedikleri iddianamede yer aldı. Savcı, Kadir Aydar'ın ise bu sırada "Davayı nasıl açarsınız, malımıza ortak mısınız?" dediğini dile getirdi..

'MESAJ YÜZÜNDEN YARGILANIYORUM'

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde ödeme almak amacıyla tehditte bulunduklarını mütalaasında belirten savcı, sanıkların 100 bin liranın Caner Aydar'ın hesabına aktarılmasını sağladıklarını, 45 bin liralık senedi de imzalattıklarını belirterek, Alper, Caner, Kadir ve Ertan Aydar'ın ‘Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit’ suçundan ceza almalarını, Mustafa Aydar'ın ise ‘delil yetersizliğinden’ beraatine karar verilmesi talep etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunmasında, bahse konu olaylara bir dahlinin olmadığını öne sürdü. Mütalaayı kabul etmediğini ifade eden Aydar, "Beni bu olaya dahil ettiler. Telefonda bir tartışma yaşadık. Birbirimize hakaret ettik. Sonradan çok pişman oldum ve mesaj attım. O mesaj yüzünden bugün burada yargılanıyorum. Kendileri ile ben yüz yüze hiç tartışmadım. Taraflar arasında uzlaşı sağlamak istedim fakat başarılı olamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim" şeklinde savunmasını yaptı.

HEYET KARARINI AÇIKLADI

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, beraat talep etti.. Mahkeme heyeti, sanıklar Başkan Kadir Aydar, amcası Ertan ve kardeşi Caner Aydar'ı 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti diğer sanıklar Mustafa ve Alper Aydar'ın ise ‘suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı’ gerekçesiyle beraati yönününde karar verdi.