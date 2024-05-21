Ölümlü kazaya karışan tanker şoförü ihbarda bulunup, sonra kaçmış

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalanan Durmuş Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Denizli-Çivril karayolu Denizler kavşağında gerçekleşti. Yoldaki hasarlı motosikletin yanında yatan sürücüyü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aslan Becit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının incelemelerinin ardından Becit'in cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, motosiklete çarparak sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri yakınlarındaki kameraları inceledi ve dikkat çeken araçlardan biri, kazayı ihbar eden Durmuş Y.'nin kullandığı tanker oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, ambulans geldikten sonra olay yerinden kaçan Durmuş Y.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonucu, ihbarcının aynı zamanda kazanın şüphelisi olduğu tespit edildi.

'KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM'

Durmuş Y., kazayı kendisinin yaptığını itiraf etti. İlk ifadesinde, kaza sonrasında araçtan inerek ambulans çağırdığını, motosiklet sürücüsünün yanında bir süre beklediğini, ambulans geldikten sonra olay yerinin kalabalıklaşması nedeniyle korkup kaçtığını söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Durmuş Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.