Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, öğlen saat 13.00’te, dünkü kapanışın 172,64 puan altında işlem gördü. Dünkü kapanışını 9.029,38 puanda yapan endeks, bugüne 9.029,50 puandan başladı ve sabah seansında 8.855,46 ile 9.048,81 puan arasında dalgalanma gösterdi.

Sektörel endekslerde, mali sektör yüzde 1,65, hizmetler yüzde 2,20, sanayi yüzde 2,07 ve teknoloji yüzde 1,91 değer kaybı yaşadı. BIST 100 endeksine dahil olan hisselerden 9’u artarken, 91’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisseler Petkim, Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji, Akbank ve Türkiye İş Bankası © oldu.

18 Şubat 2026 vadeli, Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören gösterge tahvilin, bugün saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 41,32, bileşik getirisi yüzde 45,59 olarak kaydedildi.

Uluslararası döviz piyasalarında, saat 13.00 itibarıyla EUR/USD paritesi 1,0850, GBP/USD paritesi 1,2650 ve USD/JPY paritesi 151,30 seviyelerindeydi.

İstanbul serbest piyasada, dolar 32,1870 TL’den, avro 34,9750 TL’den satılırken; altının ons fiyatı yüzde 0,9 artışla 2.191 dolar, Brent tipi ham petrolün varili ise %0,1 azalışla 86 dolar seviyesinden işlem gördü.