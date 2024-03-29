Borsa günün ilk yarısında geriledi

Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,64 puan azaldı. Dün 9.029,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 0,12 puan artışla 9.029,50 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.855,46 puanı, en yüksek 9.048,81 puanı gördü. Sektör bazında değer kaybı yaşandı: mali endeks yüzde 1,65, hizmetler endeksi yüzde 2,20, sanayi endeksi yüzde 2,07, teknoloji endeksi ise yüzde 1,91 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9’u yükselirken 91’i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri arasında Petkim, Türk Hava Yolları, Zorlu Enerji, Akbank ve Türkiye İş Bankası bulunuyor.

Diğer finansal verilere bir göz atalım:

Altının ons fiyatı: Uluslararası piyasalarda yüzde 0,9 artışla 2.191 dolar1.

Londra Brent tipi ham petrolün varili: Yüzde 0,1 azalışla 86 dolar1.

DÖVİZ KURLARI:

Avro/dolar paritesi: 1,0850

Sterlin/dolar paritesi: 1,2650

Dolar/yen paritesi: 151,301.

İstanbul serbest piyasada:

Dolar: 32,1870 lira

Euro: 34,9750 lira.