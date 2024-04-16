Borsa günün ilk yarısında geriledi. En çok hangi hisseler düştü

Bankacılık ve holding endeksleri sırasıyla yüzde 3,94 ve yüzde 1,35 değer kaybına uğradı. Günün ilk yarısında düşüş trendinde olan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 131,47 puanlık bir düşüşle 9.548,32 puana indi. Toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,94, holding endeksi ise yüzde 1,35 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazanan yüzde 2,49 ile spor oldu, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,28 ile bilişim sektörü oldu. Analistler, Orta Doğu’daki devam eden gerginlik ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyede tutabileceği endişelerinin artmasıyla küresel hisse senedi piyasalarında negatif bir trend izlendiğini belirtti. Bugün, Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların dikkatini çekti.

Bugün ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları’nda yaşanan gelişmeler ve katılımcıların yaptığı açıklamalar da yakından izlenecek. Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temsil edecek. Şimşek’e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan eşlik edecek. Analistler, öğleden sonra yurt dışında IMF toplantılarındaki gelişmeler ve Powell’ın konuşmasının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.