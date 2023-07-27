Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 6.841,60 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan ve yüzde 0,95 değer kazancıyla 6.808,09 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 72,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,90, holding endeksi yüzde 0,79 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 9,93 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesinin ardından sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmelere çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, ECB'nin bugün politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fed'in karar metninde, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının altı çizilirken, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.

Enflasyon Raporu 2023-III'ün tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükselttiklerini, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncellediklerini ve 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Erkan, "Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar, parasal sıkılaştırmayı kademeli olarak güçlendireceğiz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ECB faiz kararı ve Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de 2. çeyrek büyüme ve ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.900 seviyesinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öne Çıkanlar
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Son Haberler
ABD'li alkollü pilota gözaltı Dünya
ABD'li alkollü pilota gözaltı
Bir zam da müze ve ören yerlerine. Yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı. Kültür Sanat
Bir zam da müze ve ören yerlerine. Yüzde 50 ile 100 arasında arttırıldı.
Merkez Bankası'nın enflasyon açıklaması borsaya yaradı. Yeni rekor Ekonomi
Merkez Bankası'nın enflasyon açıklaması borsaya yaradı. Yeni rekor
Afgan sığınmacıların Pakistan'ı ne hale getirdiği ortaya çıktı Dünya
Afgan sığınmacıların Pakistan'ı ne hale getirdiği ortaya çıktı
Burak Deniz’e hapis şoku! Nilperi Şahinkaya ile davalık olmuşlardı Magazin
Burak Deniz’e hapis şoku! Nilperi Şahinkaya ile davalık olmuşlardı
Ataşehir'de satır ve bıçaklı hız kavgası Güncel
Ataşehir'de satır ve bıçaklı hız kavgası