Orhan Uğuroğlu Merkez Bankası başkanı Gaye Hanım'ı fena yakaladı

Erkan, enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 58’e, 2024 yılı sonunda yüzde 33’e, 2025 yılı sonunda ise yüzde 15’e düşeceğini öngördü.

Erdoğan’ın faiz politikasına eleştiri

Erkan’ın faiz oranlarını artırma kararına ise tepki geldi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Tik Tok’ta yayınladığı bir videoda Erkan’ı sert bir dille eleştirdi. Uğuroğlu, Erdoğan’ın “Faiz sebep enflasyon sonuç” doktrinine atıfta bulunarak, Erkan’ın ekonomiden anlamadığını ve Amerika’ya dönmesini istedi. Uğuroğlu ayrıca Erdoğan’a da Mehmet Şimşek ve Erkan’ı görevden alması çağrısında bulundu.

Uğuroğlu videosunda şunları söyledi.

"Çok üzgünüm. Bugün gerçekten ülkem için, milletim için çok üzgünüm. Kıyamam yani konuşacağım ama kıyamam diyorum. Kime Hafize Gaye Erkan.

Gerçekten çok üzüldüm.

Ekonomist Recep Tayyip Erdoğan’ı biliyorsunuz uluslararası kabul görmüş bir ekonomi doktrini var.

Faiz sebep enflasyon sonuç diyor.

Bugün bu Amerikalı kızımız, genç, acemi, çaylak siyasetin unsurlarını söylüyorum, bilmiyor, ekonomiden anlamıyor, faizleri yükseltti.

Erdoğan'ın şu sözünü bilmiyor, “Yüksek faiz savunan arkadaşlarla beraber yürüyemem” diyor Erdoğan.

Kıyamam sana Gaye Hanım, çok gençsin daha senin ne işin var Türkiye’de sen git Amerika’da bankacılık yap. Amerikalılara faiz sebep enflasyon sonucu öğret önce.

Erdoğan’dan kurs gör öğren. Ondan sonra da git Amerikalılara öner, hatta İngilizlere öğret.

Mehmet Şimşek sana yardımcı olur.

Şimdi gelelim Erdoğan sana. Vallahi billahi Erdoğan ya beni çok utandırdın mahcup ettin sana inandık.

Faiz sebep enflasyon sonuç. %7 buçuklara düşürdün %17,5 çıkardı bunlar.

Ne yapacağız bak dolarda 26-27 TL oldu.

Erdoğan bak sana söylüyorum. Hem Mehmet Şimşek’in hem Hafize Gaye Erkan’ın görevlerine son ver.

Affedersin, onları affet. Hani bakanlığı ne yapıyorsun ya affet onları.

Bak inanıyorum bunlar Türkiye ekonomisinin duvara vuracak, senin doktrinini kabul etmiyorlar.

Senin sözlerini dikkate almıyorlar.

Erdoğan, sen bu hale düşecek adam mıydın Erdoğan?"