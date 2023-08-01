Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.296,57 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

KAYNAK: AA
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,21 puan ve yüzde 0,30 değer kazancıyla 7.238 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 91,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,61 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 3,17 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde, İngiltere'de ve Almanya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altına gerçekleştiğini vurgulayarak, Avrupa'da ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin devam ettiğini söyledi.

Bugün ABD'de imalat sanayi PMI, ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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