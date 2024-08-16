Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 9.984,46 puana ulaştı.

Saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,48 puan yükselerek 9.984,46 puana çıktı. Toplam işlem hacmi ise 32,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile ulaştırma sektörü olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,66 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı sektörü oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD’de açıklanan verilerin resesyon endişelerini azaltmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini belirtti.

Öğleden sonra ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 puanın direnç, 9.900 ve 9.800 puanın ise destek seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

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