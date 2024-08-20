Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Düzenleme: Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 artışla 10.055,00 puana ulaştı.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 0,80 puan yükselerek 10.055,00 puana çıktı ve toplam işlem hacmi 42,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,48, holding endeksi ise yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,85 ile madencilik olurken, en çok kaybeden yüzde 2,51 ile gıda ve içecek sektörü oldu.

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Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın perşembe günü başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda faiz indirimlerine yeşil ışık yakacağı beklentisiyle olumlu bir seyir izlediğini belirtti.

Öğleden sonra ise yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

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