Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazanarak 4.472,43 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,46 puan artarak 4.472,43'e çıktı. Toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,13 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile sigorta oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki borç limiti müzakereleri, henüz anlaşmayla sonuçlanmazken, iki tarafın şu an için daha fazla toplantı planlamadıkları yönündeki açıklamalar risk algısını artırdı.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını belirtti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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