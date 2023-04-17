Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,55 değer kazanarak 5.120,78 puana yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,90 puan değer kazanarak 5.120,78'e çıktı. Toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,37 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,55 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile ticaret oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının merkez bankalarının faiz artırımlarını ne zaman sonlandıracağına ilişkin soru işaretlerinin artmasıyla yeni haftaya temkinli başladığını belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu aktardı.

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