Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,79 puanlık ve yüzde 0,13'lük bir artışla 10.877,86 puana ulaştı. Cuma günü 10.864,08 puandan kapanan endeks, bugüne 24,92 puan ve yüzde 0,23'lük bir artışla 10.889,00 puandan başlangıç yaptı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.840,31 puanı ve en yüksek 10.900,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında, mali endeks yüzde 0,16 ve sanayi endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti; buna karşın teknoloji endeksi yüzde 1,59 ve hizmet endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Önceki kapanışa göre, BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 53'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri sırasıyla Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding oldu.

ALTIN VE DÖVİZ PİYASASI DURUMU

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli gösterge tahvilin, bugün valörlü işlemleri saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi ise yüzde 39,77 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2810 ve dolar/yen paritesi 161,00 düzeyinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada ise dolar 32,7860 liradan, avro 35,4830 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2.364 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 85 dolardan işlem görüyor.