Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 artışla 11.036,07 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. En çok kazandıran sektör yüzde 1,91 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile iletişim oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, Mayıs 2024'te cari işlemler hesabı 1 milyar 235 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar 191 milyon dolara indi.

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına dair verilerin ardından karışık bir piyasa seyrinin izlendiğini belirtti.

Öğleden sonra ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 puan direnç, 11.000 ve 10.900 seviyeleri ise destek olarak görülüyor.

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