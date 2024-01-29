Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da günün ilk yarısında yüzde 1,81 artışla 8.497,39 puana çıktı.

Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa kıyasla 151,1 puanlık bir artış göstererek 8.497,39 puana ulaştı ve toplam işlem hacmi 59,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.

Analistler, küresel hisse senedi piyasalarının, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir başlangıç yaptığını belirtti ve yerel piyasaların olumlu bir ayrışma gösterdiğini söyledi. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye 40 adet F-16 savaş uçağı satışı ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda Kongre’ye resmi bir bildirimde bulundu.

Analistler, bugün yerel veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’nin Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin izleneceğini belirtti. Teknik olarak, BIST 100 endeksinde 8.560 ve 8.650 seviyeleri direnç olarak, 8.400 ve 8.250 puanlar ise destek olarak görülüyor.

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