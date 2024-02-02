Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında önceki kapanışın üzerine çıkarak yüzde 0,72 artışla 8.708,75 puana ulaştı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00’e kadar yükselişini sürdürdü ve 62,63 puanlık bir kazanç elde etti. Toplam işlem hacmi ise 60 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazanırken, sırasıyla yüzde 0,27 ve yüzde 1,65 oranında arttı.

Borsa İstanbul, dün de alıcılı bir seyir izleyerek yedinci işlem gününde de yükselişini devam ettirdi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 artışla 8.646,12 puandan kapatarak tarihi bir rekor kırdı. Analistlere göre, küresel pay piyasaları, Fed’in faiz indirimlerine beklenenden daha sonraki bir tarihte başlayabileceği ihtimaliyle kararsız bir seyir izliyor. Yurt içi piyasalar ise küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışıyor.

Analistler, bugün yurt içinde önemli bir veri akışı olmadığını, yurt dışında ise ABD’de istihdam raporu, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve fabrika siparişleri verilerinin izleneceğini belirtiyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 puan seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.600 puan seviyelerinin ise destek olduğunu ifade ediyor.

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