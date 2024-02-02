TÜİK Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona hazırlanıyor

TÜİK, Ulusal Hesaplar Sistemi'nde gerçekleştirilecek ana revizyona ilişkin açıklama yaptı.

Ulusal Hesaplar Sistemi'nin, belirli bir dönem içinde, bir ülkenin ekonomik ve mali faaliyetlerinin, bileşenlerinin ve bunlar arasındaki ilişkilerin ölçülmesi için oluşturulmuş bir sistemdir.

Yapılan açıklamada, makroekonomik istatistiklerin merkezinde yer alan ve ekonomileri analiz etmeye imkan sağlayan Ulusal Hesaplar Sistemi, tek bir veri kaynağına bağımlı olmayıp, hem idari kayıtların hem de istatistik sisteminde yer alan başlıkların entegre edildiği bir sistem olarak tanımlanıyor.

Uyumlaştırılmış Avrupa Revizyon Politikası çerçevesinde 5 yılda bir Ulusal Hesaplar Sistemi'nde uyumlaştırmaya dayalı ana revizyon yapıldığının anımsatıldığı açıklamada, bu kapsamda, en son 2019’da AB üye ülkeleri ana revizyon yapıldığını, bu revizyonu takiben TÜİK, 2020 yılında dış ticaret, uluslararası hizmet ticareti ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan değişiklikleri Ulusal Hesaplar Sistemi'ne yansıtarak revizyon sonuçlarını açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, revize edilen sonuçların üye ülkeler tarafından bu yıl ortasında yayımlanmaya başlanacağı bildirildi.