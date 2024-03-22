Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Kaynak: AA
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 artışla 9.184,27 puana ulaştı.

Saat 13.00 itibarıyla, endeks önceki kapanışa göre 43,56 puan yükselerek bu seviyeye çıktı ve toplam işlem hacmi 56,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,84, holding endeksi ise yüzde 0,73 değer kazandı. Sektör endeksleri içinde ulaştırma yüzde 1,87 ile en çok yükselen olurken, finansal kiralama faktoring yüzde 1,33 ile en çok değer kaybeden sektör oldu.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ve Fed’in yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapabileceği beklentisiyle küresel piyasalarda olumlu bir hava olduğunu ifade etti.

Öğleden sonra, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşma yakından izlenecek. Teknik açıdan, BIST 100 endeksi için 9.250 ve 9.400 seviyeleri direnç, 9.000 ve 8.900 puanlar ise destek olarak görülüyor.

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